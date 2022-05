Voorlopig geen skatetoestellen op komst in Maria-Aalter

Jesse De Meulenaere (Groen) vraagt de gemeenteraad om ook in Sint-Maria-Aalter enkele skatetoestellen te plaatsen, zodat de skaters uit het dorp niet altijd naar Aalter moeten fietsen. “We hebben in Aalter-centrum net een nieuw skatepark geopend. En we werken nu aan plannen voor een nieuw skatepark in Ursel”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “We werken stap voor stap en bouwen Aalter zo steeds meer uit tot een kindvriendelijke gemeente. Over toekomstige extra investeringen voor skaters kan ik vandaag geen uitspraken doen.”