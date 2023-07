Voedingsdeskundige Céline (42) maakt je weer gezond: “We dragen make-up en leuk kapsel, maar vergeten vaak de binnenkant”

RESTOTIP. Cecile’s in Sint-Lau­reins: “Tapasmenu op zaterdag­avond is leuke nieuwig­heid”

Sint-Laureins heeft er sinds kort een nieuw restaurant bij. Kilian Teirlinck is amper 20 jaar oud en heeft begin deze maand Cecile’s geopend. De zaak is geschikt voor een lekker ontbijt of lunch, maar op zaterdagavond gooit Kilian de deuren open voor een heuse tapasavond. Dat gingen wij dan ook meteen even testen.