Vliegspektakel in Aalter uitgesteld naar einde van de maand: “Weersomstandigheden niet veilig genoeg”

Een air rally is een wedstrijd voor kleinere vliegtuigen met een vastgelegd parcours in de lucht. Tijdens de vlucht zijn er ook nog enkele zoekopdrachten. De rally wordt jaarlijks georganiseerd door een paar leden van Vliegclub Ursel. Naast eigen piloot-leden van de vliegclub komen piloten van overal uit de wijde regio naar Ursel om deel te nemen. Het weer gooit echter roet in het geven. “Ze voorspellen windsnelheden tot 27 knopen, daarnaast is er ook kans op verminderde zichtbaarheid en een gesloten wolkendek. Omstandigheden waarbij we de veiligheid van de deelnemende piloten niet kunnen garanderen”, klinkt het bij de organisatoren die meteen ook een nieuwe datum prikten. “Hopelijk is het weer ons op zondag 29 augustus beter gezind.”