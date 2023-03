Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege neemt afscheid van papa Hubert (91)

Mieke Schauvliege is Vlaams parlementslid voor Groen en zetelt ook al jaren in de gemeenteraad van Aalter. “Luisteren, bijleren over alles wat groeit en bloeit, en zorgen dat iedereen content was”, omschrijft Mieke Schauvliege haar papa. “Dat was zoals we onze papa kenden. Dat is hoe we hem zullen herinneren. Een echte verzoener. Iemand die zelfs water en vuur kon verzoenen. Rust zacht, papa.”