Vijf ecotuinen in Meetjesland gooien poorten open

In het Meetjesland kan je van zaterdag 4 tot maandag 6 juni vijf tuinen bezoeken. Het aanbod is heel divers: van landelijke sier- en groentetuin tot functionele bloemenboerderij of permacultuurtuin. De Meetjeslandse tuinen die je kan bezoeken, liggen in Oosteeklo, Waarschoot, Aalter, Vinderhoute en Landegem. De eigenaars van de tuinen vertellen met passie over hoe ze aan hun tuinproject begonnen en sturen je naar huis met een heleboel tips.