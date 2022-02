Videomonteur Gregory (27) bezwijkt aan verwondingen na zwaar ongeval op weg naar VRT: “We zullen je kamerbrede glimlach en je enthousiasme nooit vergeten”

Maldegem RECONSTRUC­TIE. Koenraad De Ceuninck (CD&V) heeft eed afgelegd als nieuwe burgemees­ter van Maldegem. Zo is de avond minuut per minuut verlopen

Maldegem heeft officieel een nieuw gemeentebestuur. CD&V, N-VA en Groen gaan Maldegem nog tot eind 2024 besturen. Koenraad De Ceuninck van CD&V is de nieuwe burgemeester. Er vielen donderdagavond tijdens de gemeenteraad pittige woorden, maar uiteindelijk verliep alles vrij rustig en constructief. Herbeleef hier de hele avond, minuut per minuut. Alles over de politieke crisis in Maldegem lees je in ons dossier.

10 februari