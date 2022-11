VIDEO. Kijk binnen in Bos Flowers, de nieuwe bloemenzaak van Vera (54) en Bart (56): “Nieuw concept met koffie- en wijnbar”

De bloemen- en decoratiezaak zit schuin over bakkerij Lievens in de Stationsstraat in Aalter. Vera startte dertig jaar geleden De Pomander op, en Bart was schilder en decorateur. Nu starten de twee vrienden samen een nieuw verhaal. “We zijn een bloemenwinkel waar je ook decoratie en kleine meubels kan kopen”, zeggen Vera en Bart. “Maar we koppelen er ook horeca aan, want achteraan hebben we een koffie- en wijnbar. Tijdens de openingsuren kan je hier volop genieten. Vanwaar de naam Bos Flowers? Bos is een samentrekking van Bart Opsomer en Scheyving. Maar het is ook een verwijzing naar een bos bloemen en de natuur in een bos.”