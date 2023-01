VIDEO. Frederiek en Kim openen automatenshop naast winkel: “Elk uur van de dag kan je nu eten in huis halen”

In het pand waar vroeger Anseeuw Sport zat, hebben Frederiek en Kim Strubbe nu een automatenshop geïnstalleerd. “Je kan er zeven op zeven terecht voor al het lekkers dat je ook in onze winkel kan vinden”, zegt het koppel. “Voorlopig gaan we de automatenshop 24 uur op 24 openlaten, in de hoop dat dit ’s nachts voor geen problemen zorgt. Er hangt in ieder geval camerabewaking. In de automaten steken we elke dag onze dagverse producten. Je vindt er charcuterie en broodsmeersel. Brood halen we van een bakker in Sint-Joris. Er is een vleesautomaat met pakweg biefstukken, worst, gehakt en satés. En je kan hier ook desserts, dranken en onze klaargemaakte gerechten kopen. Op elk uur van de dag kan je nu dus eten in huis halen. Handig!”