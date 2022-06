VIDEO. Feest in Veilige Have: Martha viert 100ste verjaardag

Martha Van Overbeke werd in juni 1922 geboren in Bellem, en trouwde daar in 1942 met Oscar Viane. In 1956 beslisten ze om naar Drongen bij Gent te verhuizen, in de Antoon Catriestraat. In 2003 werd Martha weduwe, en acht jaar later besliste ze om terug naar Aalter te komen en haar intrek te nemen in een serviceflat in Veilige Have. Sinds 2019 woont ze er in het rusthuis. Kranig en met een fris glas bubbels in de hand, vierde ze er haar honderdste verjaardag.