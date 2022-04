VIDEO. Een kus voor de paashaas: “Leuk dat hij de chocolade zelf komt brengen”

Maldegem Ombouw N49 Maldegem tot snelweg kost 75 miljoen euro: parallel­weg, tunnels, nieuwe bruggen en rotonde aan Koning Albertlaan

De ombouw van de N49 in Maldegem tot een snelweg zal 75 miljoen euro kosten. De eerste werken zouden volgend jaar al kunnen starten, op de grens met Damme. Het kruispunt van de Koning Albertlaan met de N49 wordt op termijn een rotonde. Wat is de stand van zaken in het dossier? Wij zochten het uit.

