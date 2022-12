VIDEO. Bellemnaren versieren samen kerstboom op dorpsplein: “Mooier dan die op Grote Markt Brussel”

De gemeente Aalter bespaart deze feestperiode op kerstverlichting, maar heeft wel in alle dorpen een grote kerstboom gezet. In Bellem kwamen dorpsbewoners samen om die te versieren. “Via de school hebben we een oproep gelanceerd, en meteen stonden een pak Bellemnaren rond de boom om er slingers en ballen in te hangen”, zegt initiatiefnemer Michaël Canoot. “Zo hebben we een mooie kerstboom, en hebben we ook voor een gezellig moment gezorgd in ons dorp. Een landbouwer schonk meteen verse melk, waar we dan warme chocolademelk van gemaakt hebben. Volgend jaar willen we nog verder gaan, en willen we ook alle middenstanders van Bellem bij het kerstgebeuren betrekken. En het resultaat? Onze boom is mooier dan die op de Grote Markt van Brussel”, knipoogt Michaël nog.