VIDEO. 130 kids spelen hockey met Red Panther Alix Gerniers: “Top dat we zoveel kinderen warm kunnen krijgen”

Woensdag was er bij de start hoog bezoek. Red Panther Alix Gerniers kwam mee spelen. Ook de Aalterse broers Charles en Loïc Vandeweghe, die in 2008 nog met de mannenhockeyploeg naar de Olympische Spelen gingen, stonden aan de zijlijn te supporteren. “Fantastisch dat we 130 kinderen in Aalter warm krijgen voor de hockeysport”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “We willen jongeren met zoveel mogelijk sporten laten kennis maken, en daar hoort hockey zeker bij. Dat we in Aalter zelf de broers Vandeweghe gehad hebben, en nu ook topper Alix Gerniers konden strikken, helpt natuurlijk. Hockey is ook in Aalter populairder dan ooit.”