Verwarming moet ook in de kerk lager: “Fleecedekentjes houden iedereen lekker warm”

Aalter/KnesselareOok in de kerk van Aalter en Knesselare moet de verwarming door de energiecrisis lager. Pastoor Johan Balcaen (61) wil zijn parochianen toch verwarmen, en kocht een lading fleecedekentjes voor tijdens de weekendviering. Die weekendmissen zijn sinds deze maand enkel nog in de Sint-Corneliuskerk in Aalter en de Sint-Willibrorduskerk in Knesselare. Niet meer in de zes andere kerken van de parochie. De pastoor legt uit waarom.

Nu genieten we nog van een nazomertje, maar binnenkort kunnen we niet meer zonder verwarming. Om de thermostaat in de kerken van Aalter en Knesselare niet al te hoog te moeten zetten, kocht pastoor Johan Balcaen fleecedekentjes voor de kerkbezoekers. “We blijven onze kerken natuurlijk verwarmen, omdat het beschermde monumenten zijn, en omdat dit ook nodig is voor de kunstwerken in de kerken”, zegt de parochiepastoor. “Maar we gaan de verwarming bij vrieskoude toch niet meer zo hoog zetten als vroeger. De energieprijzen zijn te hoog, en de kerk wordt nu eenmaal op gas verwarmd. Daarom zal ik tijdens de weekendvieringen in Aalter en Knesselare fleecedekentjes op de stoelen leggen. Zo hebben de kerkgangers ook lekker warm, en kunnen wij hopelijk onze energiefactuur wat beperkt houden. We willen zo ook solidariteit tonen. Iedereen moet besparen, dus ik vind niet dat de Kerk daar boven moet staan.”

De fleecedekentjes zijn enkel voor de parochiekerken van Aalter-centrum en Knesselare. Want sinds 1 oktober zijn enkel daar nog weekendvieringen. Op zaterdag om 17.30 uur in Knesselare en op zondag om 10.30 uur in Aalter-centrum. In Ursel, Aalter-Brug, Lotenhulle, Sint-Maria-Aalter, Bellem en Poeke zijn er dus geen ‘echte’ weekendvieringen meer. Daar kunnen wel nog uitvaarten en bezinningsmomenten gehouden worden.

Quote Er komen nog zowat 300 gelovigen naar de weekendvie­rin­gen. Daarvoor moet je geen acht kerken open houden. Johan Balcaen

“Ik weet dat sommige parochianen schrikken van deze vernieuwing, maar we moeten realistisch zijn”, zegt pastoor Johan. “Er komen nog zowat 300 gelovigen naar de weekendvieringen. Daarvoor moet je geen acht kerken open houden. Wij gaan ons echt concentreren op de kerken van Aalter-centrum en Knesselare. Voor de andere kerken is volgens mij een herbestemming nodig. Eigenlijk doe ik nu wat in onze parochie al veel langer gebeurd moest zijn. In het bisdom is dat proces al sinds 2010 bezig, maar Aalter heeft dat uitgesteld. Ook als Kerk moet je naar de toekomst kijken, en handelen naar de ‘nieuwe wereld’ waarin we leven. En in die wereld zijn nu eenmaal minder kerkgebouwen nodig.”

Quote Het is niet abnormaal dat mensen wat moeite moeten doen, om hun geloof te beleven. Johan Balcaen

En wat dan met mindermobiele gelovigen die nu in eigen parochie geen weekenddienst meer kunnen bijwonen? “Er bestaat altijd nog iets als naastenliefde. Mensen die mindermobiel zijn, kunnen nog altijd met een buur of een familielid naar de misviering komen. Het is niet abnormaal dat mensen wat moeite moeten doen, om hun geloof te beleven. In de kerk van Aalter-centrum hangt ook een camera, waarmee we de weekenddienst altijd uitzenden in het woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter. Wie echt niet meer uit de voeten kan, is trouwens als gelovige niet meer verplicht om fysiek naar de mis te komen. Ook via de media zijn er dan mogelijkheden om thuis eucharistievieringen te volgen. Ook dat is waardevol”, meent pastoor Johan Balcaen.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.