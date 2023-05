Vervuild slib moet weg uit vijver rond Kasteel Poeke: “Nodig voor dieren én stabiliteit van kasteel”

Fietser op speedpede­lec breekt ruggenwer­vel na botsing tegen openstaand portier: autobe­stuur­ster veroor­deeld

In de Gentse politierechtbank is een autobestuurster veroordeeld nadat ze betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval. De vrouw had het portier van haar wagen opengedaan, waarna een fietser op een speedpedelec hierop inreed.