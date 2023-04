VERMOORDE ONSCHULD. ‘In het Paradijs’ was de hel voor Bianca (2), hoofd ingeslagen en verdronken door haar moeder: “Geofferd op het altaar van drank en seks”

Maandag 19 januari 1981. Een 10-jarige jongen komt met zijn 2-jarig zusje Bianca in zijn armen de gelagzaal van café ‘In het Paradijs’ in Lotenhulle bij Aalter binnen. “Bianca heeft zo’n grote kou”, stamelt het jongetje hulpeloos. De cafégasten kijken maar even op, moeder Monique V. (33), cafébazin, geeft geen kik. Twee dagen later bekent ze dat ze haar dochtertje op gruwelijke wijze ombracht. Snel wordt duidelijk welke hel de eerste en enige twee levensjaren geweest waren voor de kleine Bianca. “Als ze dorst had, moest ze in het café restjes bier of jenever uitdrinken. Als ze honger had, moest ze buurvrouwen om een korst brood smeken.”