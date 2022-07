Verkoeling zoeken in Kanaal in Aalter? “Als je het doet, is het op eigen risico”

Met temperaturen van dik dertig graden in het verschiet vraagt Groen aan de gemeente Aalter om in het Kanaal een afgebakende zone te voorzien, waar je toch mag zwemmen. Zwemmen in open water is verboden, tenzij in een zone die daarvoor voorzien is. In Beernem kan het in een stukje van het Kanaal, maar in Aalter niet. Groen vindt dat het aan ‘den overzet’ of aan de Zwaaikomhoeve toch zou moeten kunnen.