Verbouwing gemeentehuis gaat nu al 4,5 miljoen euro kosten: nieuwe trouwzaal en receptieruimte zijn blikvangers

In het concept zit onder andere een nieuwe trouwzaal, en ook een soort serre die aan het auditorium gebouwd zal worden. Daar zouden dan na de voorstellingen de recepties kunnen gehouden worden, in plaats van in de ongezellige kelder. Vooral het feit dat er een extra verdieping gebouwd wordt op de twee zijvleugels van het statige gemeentehuis, valt bij Groen in verkeerde aarde. “Er is in ons gemeentehuis al veel plaats, met veel te grote gangen”, zegt Jesse De Meulenaere (Groen). “We gaan nu nog eens 4,5 miljoen euro investeren in een uitbreiding. Waarom is er een nieuwe receptieruimte en trouwzaal nodig? Volgens ons te veel geld voor iets wat niet dringend nodig is.”