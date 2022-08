Veilig terug naar school in Aalter: breder fietspad in Maria Middelareslaan, extra markering aan alle scholen

AalterAalter steekt een tandje bij in de eindsprint naar 1 september, om de start van het nieuwe schooljaar zo verkeersveilig mogelijk te laten verlopen. Aan alle scholen komen wegmarkeringen die de schoolbuurt extra zichtbaar maken. In de Maria Middelareslaan werd een nieuw fietspad van vier meter breed aangelegd.

Deze week wordt in Aalter en alle deelgemeenten hard gewerkt in de buurt van de verschillende scholen. Meest opvallende ingreep is de aanleg van een nieuw breed fietspad in de Maria Middelareslaan, aan de lagere school van het Emmaüsinstituut. “We gaan daar het gemotoriseerd verkeer en de zwakke weggebruikers volledig van mekaar scheiden”, zegt schepen van Onderwijs Kristof De Blaere (CD&V). “Tegen de schoolmuur is er het voetpad. Daarnaast is er nu een fietspad van maar liefst vier meter breed. Nog eens daarnaast komt aan de schoolpoort een kiss and ride-zone, waar ouders hun kinderen veilig kunnen afzetten. En helemaal links blijft er dan een strook over waar de wagens in één rijrichting door de Maria Middelareslaan kunnen. Hier passeren elke dag honderden schoolkinderen, en met deze ingrepen kunnen de kinderen een pak veiliger naar school.”

Quote Op de eerste schooldag zal de politie vooral sensibili­se­rend optreden. Maar bij grove overtredin­gen zal er natuurlijk ook geverbali­seerd worden Kristof De Blaere

Er wordt deze week rond alle schoolomgevingen gewerkt. “Er is in elke schoolbuurt een extra controle gehouden om te kijken wat er moet gebeuren”, zegt schepen De Blaere. “De belijning is overal vernieuwd, en de goede zichtbaarheid van verkeersborden werd overal gecheckt. Om al onze schoolomgevingen beter zichtbaar te maken, komen er ook overal nieuwe wegmarkeringen op de rijweg. Die moeten het voor de passerende autobestuurders nog duidelijker maken dat ze in de omgeving van een school rijden, en dus hun rijstijl moeten aanpassen. Onze dienst Aalter Proper net de schoolbuurten de laatste dagen van de zomervakantie ook nog eens extra op.”

Meer politie

Vanaf donderdag zal je ook weer meer politie zien in de verschillende schoolbuurten van Aalter en de deelgemeenten. “Bij de start van de school en het sluiten van de school zetten wij extra agenten in om de tocht van en naar school veiliger te laten verlopen. De politie vat post op de drukste punten en de oversteekplaatsen op weg naar school. Dat is iets waar we in Aalter blijvend belang aan hechten. Op de eerste schooldag zal de politie vooral begeleidend en sensibiliserend optreden. Maar bij grove overtredingen zal er op 1 september natuurlijk ook geverbaliseerd worden. Parkeren op voetpaden of fietspaden, of pakweg de gsm gebruiken achter het stuur, kan nooit. En al zeker niet wanneer het drukke schoolverkeer weer op gang komt”, zegt schepen Kristof De Blaere.

Voetpool

De gemeente raadt ouders en kinderen van de scholen in Aalter-centrum ook nog aan om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de voetpool, die elke dag aan het gemeentehuis start. Je kan je kind daar veilig op de parking van het gemeentehuis afzetten of ophalen, en dan wandelen ze onder begeleiding veilig naar school. “Zo is er een pak minder verkeer aan de schoolpoort”, klinkt het nog.

