Vanaf nu ook online afspraak maken met politie Aalter

Eeklo Vanaf nu ook op zondag shoppen in Eeklo: The Fashion Store opent er zestiende winkel, en eerste in het Meetjes­land

Eeklo heeft er met The Fashion Store een nieuwe kledingzaak bij, voor dames en heren. Opvallend: de winkel is ook de hele zondag open. “Dat kan alleen maar extra volk op straat brengen. Mensen die aansluitend misschien nog een drankje of hapje nuttigen”, zegt schepen Hilde Lampaert. Wij gingen langs.

25 maart