Vanaf maandag: definitief gedaan met parkeren op plein voor oud gemeentehuis

De komende week zal een groot deel van het plein onthard worden. Nadien wordt het geen parking meer. “Vooraan op het plein blijven wel nog twee parkeerplaatsen over, voor mensen met een beperking”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Voor de rest gaan de klinkers er uit en kiezen we voor een mooi groen rustpunt in het hartje van ons centrum. Of we die parkeerplaatsen niet gaan missen? Je kan nog altijd parkeren in de strook Boomgaard voor de appartementen, in de Stationsstraat en in de Boomgaardstraat. En vooral: honderd meter van de Boomgaard liggen twee gratis ondergrondse parkings. Daar kan iedereen drie uur gratis parkeren, mits het voorleggen van je blauwe parkeerschijf.”