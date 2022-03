Van cultfiguur tot zakenman: Dimitri (30) opent tweede vestiging Derma Clear Clinic: “Niet slecht na anderhalf jaar keihard werken”

Aalter/BrasschaatDimitri Van den Bussche (30) uit Aalter opent in Brasschaat een tweede vestiging van zijn Derma Clear Clinic. Enkele jaren geleden was hij vooral bekend van zijn excentrieke passage in ‘Komen Eten’, als presentator van Casinogames op tv, en zanger van zijn hitje ‘Chique’. Een cultfiguur in zijn thuisdorp. Vandaag is hij vooral zakenman. Wie is Dimitri Van den Bussche eigenlijk echt? Wij zochten hem op.