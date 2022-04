Vaccinatiecentrum sluit tijdelijk de deuren

De komende woensdagen is het vaccinatiecentrum nog open, maar daar komt verandering in. “We gaan begin mei even in wachtstand”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “We zullen vanaf dan niet meer elke woensdag open zijn, maar enkel sporadisch. Dat blijft af en toe nodig om nieuwe 5-jarigen of 12-jarigen te kunnen vaccineren. We gaan in wachtstand, maar binnen blijft alles dus zoals het is. Wanneer het nodig is kunnen we snel weer opschalen, en binnen de paar uur kan het vaccinatiecentrum weer operatief zijn. Wellicht wordt dat nodig voor een vierde prik, maar die beslissing moet in Brussel nog genomen worden.”