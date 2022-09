Ursel houdt zondag kermisdag

Je kan zondag in Ursel naar de Pastorijfeesten, in en rond de tuin van de pastorie. Er is zondag ook Plas Den Tertre, een kunst- en ambachtenmarkt met meer dan dertig standhouders. De KLJ van Ursel zorgt voor kinderanimatie. Het Pierlala-comité organiseert vanaf 11 uur ook een dartstornooi. In de namiddag zijn er een pak optredens. Een echte Pierlalastoet zoals vroeger gaat niet meer uit, maar de mascotte van het dorp neemt zondag wel een ereplaats in. Om 18 uur is er de traditionele worstenworp van Pierlala.