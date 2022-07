Uitslaande brand legt werkplaats Renault-garage Blomme in Knesselare in de as, showroom en woning gered

De brand ontstond omstreeks 17 uur. De grote zwarte rookpluim die vertrok vanuit Renault-garage Blomme in Stekelhoek was te zien tot in Maldegem. “Het ging om een uitslaande brand in de werkplaats van de garage. Eén bestelwagen ging in de vlammen op. We konden vermijden dat het vuur oversloeg naar de aanpalende showroom met wagens, een bijgebouw en de woning van de zaakvoerder. De oorzaak is accidenteel", zegt zonecommandant Ignace Dehaene van de brandweerzone Meetjesland.

De schade in de werkplaats is enorm en ook het dak stortte grotendeels in. “De snelheid waarmee het vuur zich verspreidde, was enorm. We konden nog enkele wagens buitenrijden maar moesten dan onszelf in veiligheid brengen", zegt zaakvoerder Lieven Blomme. Zijn medewerker raakte bij de bluswerken lichtgewond aan het hoofd. “Gelukkig is er niemand ernstig verwond en konden we de meeste wagens van klanten redden. Enkel een bestelwagen is achtergebleven in de vlammen. We gaan nu zo snel mogelijk een nieuwe en tijdelijke locatie zoeken om deze zomer verder te kunnen werken", blijft de man strijdvaardig.