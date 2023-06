Twee nieuwe appartementsblokken op komst in Boomgaardstraat

MIJN DORP. Het Waarschoot van bezige bij Inge Bekaert (56): “Genieten van mooi uitzicht aan rattenkas­teel”

Het liefst van al vertoeft ze in haar eigen tuin in Waarschoot, die ze elk jaar openstelt voor blokkende studenten die zelf niet over een stukje groen beschikken. Maar waar kunnen we bezige bij Inge Bekaert (56) tegenkomen als ze toch eens de deur uitgaat? Wij gingen samen met haar op pad in Waarschoot, een plek waar ze ondertussen al meer dan dertig jaar woont. “Hier mogen gerust wat meer groene plekken komen.”