Twee handelaars stoppen er mee: Aalter verliest 66 jaar ervaring

Dit weekend is het laatste van Keurslagerij Van den Eeckhaut in de Lostraat in Aalter, recht tegenover woonzorgcentrum Veilige Have. “Na 40 jaar onze Keurslagerij te hebben uitgebaat zetten wij er een punt achter”, zeggen Stefaan en Dora op hun socials. “Dank aan alle klanten die wij in de loop van afgelopen jaren mochten ontvangen. Zonder jullie was dit nooit gelukt.”