Tussen de kreken of op een voormalige landgoed, op deze 10 idyllische plekjes kan je gaan picknicken in het Meetjesland

Knesselare/Maldegem Garage Blomme wijkt na hevige brand tijdelijk uit van Knesselare naar Maldegem: “Geen seconde getwijfeld om herop te starten. Ik doe dit werk nog veel te graag”

Volgende maandag neemt Lieven Blomme (58) de moersleutel terug op in een tijdelijke garage in Maldegem. Twee weken geleden ging zijn levenswerk in vlammen op na een accidentele brand, maar bij de pakken blijven zitten deed hij allerminst. “Toen de brandweer die avond vertrok, kalmeerde ik en begon ik al rustig na te denken over hoe ik de heropstart zou organiseren.”

20 juli