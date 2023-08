Treinverkeer verstoord tussen Gent en Brugge: 350 treinreizigers in Aalter geëvacueerd met bussen

BINNENKIJ­KER. ‘Pussycat van het Meetjes­land’ staat te koop voor 675.000 euro: “Met lederen bedden, bubbelba­den én imposante bar”

Ooit was het iedere dag feest achter de gevels vol neonlichten, maar nu staat meisjesbar Beverly Hills langs de Zeelaan (N9) in Eeklo te koop. Voor 675.000 euro zijn de bar aan de straatkant en het aangebouwde hotel achteraan van jou. De ‘Pussycat van het Meetjesland’ staat al vijf jaar leeg, maar binnen lijkt het alsof de deuren pas gisteren dichtvielen. Wij konden gaan kijken, en vingen een glimp op van de oude glorie. “Het was officieel een hotel, maar veel toeristen kwamen er niet.”