Timmy en Berdieke openen frituur Julo: “We versnijden frietjes nog zelf als pure ambacht”

Timmy is afkomstig uit Zomergem (Lievegem) en Berdieke uit Kleit (Maldegem). Samen starten ze hun nieuwe droom in Bellem, in het pand waar vroeger Jules Bar zat. Timmy stond ooit achter de potten van ’t Aards Paradijs in Merendree, en werkte in de voedingsindustrie. “Nu is het tijd voor ons eigen verhaal”, zegt het koppel. “De naam Julo komt van onze tweeling Louis en Juliette. In onze frituur willen we de ambacht naar voor brengen. We gaan nog helemaal voor zelf gesneden frietjes, en maken ook zoveel mogelijk gerechten zelf. Met een terrasje vooraan en een koertje achteraan, kan je ook buiten frietjes eten. Stap voor stap willen we de kaart uitbreiden.”