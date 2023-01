Tijdelijke jacht op damherten en reeën in Drongengoed: “Te grote populatie bedreigt natuur”

Exacte cijfers over het aantal damherten en reeën in het Drongengoed zijn er niet, maar uit steekproeven blijkt dat ze elk jaar met meer zijn. “Op zich hebben we geen problemen met damherten en reeën, maar de populatie overstijgt de draagkracht van dit gebied”, legt Jeroen Denaeghel van het Agentschap Natuur en Bos uit. “Ze brengen aanzienlijk veel schade toe aan de natuur. Veel jonge boompjes worden aangevreten en daardoor verdwijnen ze.”

20 aanrijdingen

Daarnaast zijn ze ook een gevaar op de weg. “Vorig jaar waren er 20 aanrijdingen met damherten of reeën. Hoe meer dieren, hoe meer kans op ongevallen in het verkeer.” Daarom is beslist dat er tijdelijk op damherten en reeën gejaagd mag worden in het Drongengoed. “We organiseren een jachtperiode tussen half januari en maart. Die zal ongeveer twee weken duren en vindt plaats binnen de domeinen van Natuur en Bos en Defensie. De bezoekers zullen er geen last van ondervinden, want de jacht gebeurt binnen het deel dat niet toegankelijk is voor het publiek en dat enkel tijdens zonsopgang en zonsondergang.”

Reeblocks

Het is niet de eerste keer dat er in het Drongengoed een jacht georganiseerd wordt. In 2019 werden er al eens 15 damherten doodgeschoten, omdat ze ook toen met te veel waren. Volgens het Agentschap is jacht de enige manier om de populatie binnen de perken te houden. “We werken ook preventief, zo hebben we twee jaar geleden al zogenaamde ‘reeblocks’ rond jonge bomen en planten geplaatst om die te beschermen, maar dat is niet genoeg. Om het Drongengoed te beschermen, moeten we de populatie onder controle houden. Ze mag ook zeker niet uitbreiden naar aanpalende natuurgebieden, anders kunnen ze ook daar schade veroorzaken”, besluit Denaeghel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.