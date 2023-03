Thuisverpleegsters doen zondag hun ‘ronde’ met de fiets: “Gezond, goedkoop en goed voor de lijn”

Fietssnel­weg tussen Gent en Brugge weer wat langer: 1,9 kilometer extra langs Kanaal in Aalter

De fietssnelweg F6 tussen Gent en Brugge is weer wat langer. De missing link van 1,9 kilometer langs het Kanaal in Aalter is weggewerkt. De provincie Oost-Vlaanderen zal ook in Landegem (Deinze) en Drongen (Gent) verder aan de fietssnelweg werken.