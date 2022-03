Testcentrum Aalter sluit definitief de deuren

Het covid-testcentrum in het Sportpark is intussen gesloten en verhuist dus niet mee naar het nieuwe permanente vaccinatiecentrum De Warande. “Het aantal gevraagde testen was dermate gedaald dat er niet langer nood was aan een testcentrum in Aalter”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Inwoners van Aalter kunnen wel nog terecht in de Huisartsenwachtpost in Eeklo en op andere locaties terecht.”