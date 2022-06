Taborschool zwaait 6LM uit

Maldegem/Ursel Inbraken in Drongen­goed­hoe­ve en 't Brigandje

Inbrekers hebben zondagnacht lelijk huis gehouden in de plaatselijke horeca. Zowel in de Drongengoedhoeve in Ursel als in restaurant ‘t Brigandje in Maldegem kregen onverwacht bezoek over de vloer.

27 juni