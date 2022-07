Taborschool Bellem stuurt Oekraïense kinderen nu pas op vakantie: “Weekje extra Nederlands deed deugd”

In juli werd een week langer les gegeven, en in augustus zullen de Oekraïense kinderen ook een week vroeger terug naar school kunnen. “We waren goed op dreef met de lessen Nederlands voor de Oekraïense kinderen, en hebben daarom beslist om een weekje door te doen”, zegt Walter Van de Walle. “Door nu een weekje langer door te doen en in augustus een weekje vroeger te starten, willen we de kinderen in september alle kansen geven om de normale lessen zo goed mogelijk te kunnen volgen. Ook sommige ouders van de kinderen kwamen mee les volgen, om het Nederlands beter onder de knie te krijgen. Zo maken zij meer kans om hier sneller werk te vinden.”