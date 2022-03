’t Gaardeken organiseert zondag rommelmarkt

Ursel/Oosteeklo Emmy (22) neemt ’t Frietkotje over en zorgt meteen voor glutenvrij alterna­tief: “Droom die uitkomt”

Amper 22 jaar is ze, maar Emmy De Graeve runt sinds vorige week haar eigen frituur in het dorp van Ursel (Aalter). In ’t Frietkotje, dat Emmy overnam van Koen Rombaut en Sophie Van Daele, vind je ook glutenvrije frietjes en snacks. “Ik volg zelf een glutenvrij dieet en ik weet hoe moeilijk het is om dat ergens op een menukaart te vinden”, zegt Emmy.

21 maart