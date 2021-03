Storm eist zware tol: dode en zwaargewonde in bosgebied Aalter

Meetjesland/Deinze Vaccinatie­cen­tra openen (voorzich­tig) de deuren: “Welkom, en stap door de ‘Mooie Dagen Poort’”

23 februari De vijf vaccinatiecentra in onze regio hebben dinsdagmiddag allemaal voor het eerst de deuren geopend. Zowel in Aalter, Deinze, Evergem, Lievegem als Sijsele werden de eerste prikjes uitgedeeld aan zorgverstrekkers. Een voorzichtige start, met overal gemiddeld 200 vaccins. Niet iedereen die uitgenodigd was, kwam opdagen. “Maar dan werden snel andere mensen opgebeld, zodat geen enkel vaccin verloren moet gaan”, klinkt het. Wij gingen overal mee aanschuiven.