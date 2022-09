Stil protest, maar vooral ook feest in Het Klavertje Vier van geschorste Meneer Daan: “Kinderen nu even voorop”

Deinze RESTOTIP. Pizzeria Gusto: Flinterdun­ne, krokante pizza’s

Voor flinterdunne, krokante pizza’s uit het zuiden van Italië moet je bij Carlo Miccoli zijn. De Gentenaar leerde de kneepjes van het vak in het befaamde restaurant Firenze in Gent en was later chef in Sabatini in Sint-Martens-Latem en Il Mondo Di Miccoli in De Pinte. Vanaf dinsdag bakt hij pizza’s in Gusto, zijn takeawayzaak op de steenweg tussen Deinze en Drongen.

25 augustus