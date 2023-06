Steven (45) op vakantie op boogscheut van plek waar Rus (23) werd doodgebeten door haai: “Iedereen moest uit de zee, dus er was wel even paniek op het strand”

In de Egyptische badplaats Hurghada is een Russische man van 23 in zee doodgebeten door een haai. Zijn familie zag alles gebeuren vanop het strand. Aalternaar Steven Devliegere is momenteel ook op vakantie, en vertoeft op amper een boogscheut van de ramp.

“Iedereen moest uit de zee, dus er was wel even paniek op het strand”, vertelt Steven vanuit Egypte. “Wij waren op dat moment aan het wandelen op de pier en zagen dat veiligheidsmensen in bootjes iedereen vroegen om zo snel mogelijk uit zee te komen. Pas iets later hoorden we wat er gebeurd was, en dat is natuurlijk schrikken. Voor de hotels hangen wel overal netten tot op de bodem, maar toch wil niemand nu risico nemen. De overheid heeft voorlopig beslist om twee dagen een verbod op zwemmen en snorkelen op te leggen. Onze boottocht en snorkeltocht die vrijdag gepland was, is afgelast. Wellicht gaat het zondag wel door. We wachten af.”