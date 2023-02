Steeds meer mensen gebruiken deelfiets aan station Aalter

In Aalter staan acht blauwe deelfietsen aan het station, in het fietsenrek aan de zijde van de Spoorweglaan. “Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 kenden de Blue-bikes een terugval, maar 2022 was het beste jaar ooit”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Het aantal ritten steeg van 392 in 2020 en 540 in 2021, naar 718 in 2022. Ook het aantal unieke gebruikers ging in stijgende lijn. In 2021 waren dat nog 127 gebruikers, en vorig jaar steeg dat naar 144 verschillende ontleners.”