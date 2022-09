Stanse (17) ging op reis zonder ouders, en toont avonturen op VRT Max: “De vrijheid hebben om alles zelf te beslissen was de max”

Eeklo Marc Van Hulle (59) schrijft twintigste boek: “Ik sta open voor iéder onderwerp, zolang het maar niet schadelijk voor de gezondheid is. Of illegaal”

Auteur Marc Van Hulle (59) uit Eeklo heeft zijn twintigste boek klaar. Al meer dan dertig jaar schrijft hij boeken, en dat vult ondertussen een aardige boekenplank. Zijn jubileumboek is ‘Het ABC van Michiel Steenbeke’, over de Eeklose keukenbouwer achter ‘de naakte reus’. Hoe is hij ooit aan zijn eerste boek gestart? En wat drijft zijn pen? Wij gingen het vragen.

19 september