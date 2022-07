Sociale huisvestingsmaatschappijen Habitare+, KLE Het Volk en Volkshaard smelten samen: “Kandidaat-huurders schrijven zich maar één keer in”

De Vlaamse regering heeft beslist dat er vanaf volgend jaar per stad of gemeente slechts één maatschappij die sociale woningen bouwt, verhuurt en verkoopt, actief mag zijn. Deze beslissing zorgde ervoor dat Habitare+, Kleine Landeigendom Het Volk en Volkshaard toenadering zochten tot elkaar. Op donderdag 28 juni werd deze juridische fusie officieel bekrachtigd en de nieuwe organisatie is vanaf nu operationeel.

De voorzitter van de nieuwe woonmaatschappij is Louis Vervloet en daarnaast wordt het bestuur gevormd door ondervoorzitter Rutger De Reu, algemeen directeur Hans Heyse en senior directeur Guido Lenaert. “De fusie tussen deze drie huisvestingsmaatschappijen is een logische stap want ze hebben een overlappend werkingsgebied en ook de geschiedenis, visie en werking zijn zeer gelijklopend”, zegt Louis Vervloet. “De fusie gebeurde via een overname door Volkshaard en dus zal de nieuwe woonmaatschappij onder deze naam verder gaan tot wanneer er een nieuwe naam werd gevonden. Voorlopig zijn we nog actief in 20 steden en gemeenten, waaronder Gent, goed voor 6.800 woongelegenheden waar 99 personeelsleden werkzaam zijn.”

Actief in 11 steden en gemeenten

De nieuwe woonmaatschappij zal vanaf 2023 nog actief zijn in 11 steden en gemeenten, namelijk Aalter, Deinze, Destelbergen, De Pinte, Gavere, Lievegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte. “In totaal zullen we nog 2.800 woongelegenheden beheren, alsook 300 private woningen die via sociale verhuurkantoren (SVK’s) worden verhuurd”, zegt ondervoorzitter Rutger De Reu. “In de andere 9 steden en gemeenten blijven we actief tot de overdracht van de woningen aan de andere woonmaatschappijen volledig afgerond is. Dat zal tegen 2027 zijn. De huurcontracten worden gewoon overgezet en elke woonmaatschappij zal de huurprijs nog altijd berekenen volgens het besluit Vlaamse Codex Wonen.”

“Deze fusie zal geen invloed hebben op de woonsituatie van de huurders, wel integendeel”, benadrukt Louis Vervloet. “Een groot voordeel is dat de huurder zich slechts één keer moet inschrijven. Momenteel zijn kandidaat-huurders vaak bij drie maatschappijen ingeschreven en dus staan ze op drie verschillende wachtlijsten. Daarnaast zullen we ook veel bereikbaarder zijn aangezien er één centraal aanspreekpunt komt. Ook op vlak van ervaring kunnen we de krachten bundelen, waardoor we efficiënter kunnen werken. Dit alles komt de dienstverlening ten goede.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.