Sinterklaas komt dit jaar met vliegtuig naar Aalter

In plaats van ‘Zie ginds komt de stoomboot’ wordt het in Aalter ‘Zie ginds komt een vliegtuig’. De intocht van Sinterklaas en zijn Pietenbende wordt in Aalter op zondag 13 november gehouden, en deze keer op het vliegveld van Ursel. Aalter zoekt altijd nieuwe locaties en deed het eerder al op de Markt, in het Sportpark, aan het station en rond het Kasteel van Poeke. Dit jaar is het militair vliegveld van Ursel voor het eerst de feestlocatie.