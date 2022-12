Shop in Aalter en win een wagen

Wie in december bij de lokale handelaars shopt maakt kans op pakken prijzen, waaronder een Ford Fiesta Connected. “De Eendrachtbon wordt dit jaar uitgegeven als een praktisch bonnenboekje, en bevat voor meer dan 350 euro aan kortingsbonnen bij handelaars en horeca uit Groot-Aalter”, zeggen Ingrid en Lies van de organisatie. “De Eendrachtbon bevat ook een bon om deel te nemen aan de tombola waarbij je kans maakt op een Ford Fiesta Connected of één van de vele waardevolle prijzen uit een prijzenpot die duizenden euro’s waard is. Een maand lang is de Eendrachtbon verkrijgbaar voor slechts 15 euro bij negen Aalterse verenigingen en bij heel wat handelaars uit Groot-Aalter. Maar door te winkelen bij de deelnemende handelaars kan je er ook eentje sparen. Verzamel vijftig lotjes die de handelaars uit Groot-Aalter aan hun klanten geven tijdens de eindejaarsactie, scheur de ‘superlotstrookjes’ af en ruil deze vijftig strookjes in voor één Eendrachtbon. Gooi het lotje zelf niet weg want ook daarmee zijn fantastische prijzen te winnen.”