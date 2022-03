Rotonde aan Veilige Have gaat bijna weer open: “Gedaan met omrijden”

Gent/Aalter Pakjesbe­zor­ger van DPD steelt 100 (!) pakketjes “als oplossing voor geldnood door gokversla­ving”

Een voormalig pakjesbezorger riskeert een celstraf van 12 maanden wegens diefstal van maar liefst 100 pakketjes. De man was aan het werk bij DPD en verduisterde de goederen om zijn eigen financiële problemen op te lossen. De man had een gokverslaving en was op die manier in geldnood geraakt.

18 maart