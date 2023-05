Rotary Club Aalter fietst letterlijk 43 fietsen naar kansarmen van De Toevlucht

MIJN DORP. Het Waarschoot van oud-profwiel­ren­ner Johan De Muynck: “Niets is leuker dan iemand onverwacht tegenkomen en er een pint mee drinken”

Johan De Muynck woont al zijn hele leven in Waarschoot, 75 jaar lang. Op zijn 14de nog zeven op zeven aan de slag in textielfabriek Société Anonyme de Waerschoot, maar op zijn 30ste kroonde hij zich in Milaan tot de laatste Belgische winnaar van de Ronde van Italië. “Drie tot vier keer per week maak ik nog een rit van 50 tot 60 kilometer", zegt hij. Maar waar komt de voormalige rozetruiwinnaar tot rust en was die overwinningshulde door het dorp nu echt zijn mooiste moment?