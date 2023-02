Ronde van Vlaanderen trekt door zes Aalterse dorpen: waar en wanneer zie je de renners?

Evergem/Eeklo Treinver­keer onderbro­ken tussen Eeklo en Wondelgem na aanrijding persoon

Het treinverkeer tussen Eeklo en Wondelgem is onderbroken na een persoonsaanrijding op de overweg aan de Zevenkotestraat in Evergem. Alles wijst op een wanhoopsdaad. De NMBS legt vervangbussen in.

4 februari