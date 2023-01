Restaurant Bell-Amuse gaat vier maanden dicht voor verbouwingen

Jan en Ellen staan in hun restaurant in het hartje van Bellem voor een bijzonder jaar. “2023 brengt ons een verbouwing waardoor we vier maanden gaan sluiten”, zegt het horecakoppel. “Onze laatste dag wordt dinsdag 21 februari. We zouden onze klanten de komende weken allemaal nog eens willen zien. En dan komen we met ontzettend veel goesting terug tegen de zomer.”