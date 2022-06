René (95) en Yvona (93) zijn 70 jaar getrouwd: “Ons trouwfeest kostte 350 Belgische frank, dat was véél geld”

Aalter IN BEELD. Zo gezellig ging het er aan toe op de trouwrecep­tie voor coronakop­pel­tjes in Aalter

Aalter heeft alle trouwkoppeltjes uitgenodigd die elkaar in coronatijd het ja-woord gegeven hebben. Toen mocht geen glas aangeboden worden, maar dat werd in het Pinksterweekend ruimschoots goed gemaakt op de grootste trouwreceptie ooit in Aalter. Snuif hier nog eens de sfeer op in de tien meest feestelijke beelden.

6 juni