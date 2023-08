Wat te doen in het Meetjes­land en Deinze dit weekend? Van fout feestje in Assenede tot Multicultu­reel Festival in Maldegem

Nog geen plannen in dit laatste weekend van de schoolvakantie? Wij zochten enkele uit-tips voor het weekend van 26 en 27 augustus, in het Meetjesland en de streek rond Deinze. Van een trekpaardenhappening in Sint-Laureins, over een feestje met Sven Ornelis in Deinze, tot een internationaal voetbaltornooi in Aalter.