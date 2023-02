Rederijkers Knesselare verhuizen naar auditorium gemeentehuis

Deze keer niet in de parochiezaal van Knesselare, maar wel in het auditorium van het gemeentehuis van Aalter. Later wordt het nieuwe multicultureel centrum van Knesselare hun uitvalsbasis. Er wordt dit jaar gekozen voor het stuk ‘All my Sons’ van Arthur Miller. Er wordt gespeeld op 3, 4, 11 en 12 maart. “Het stuk gaat over de familie Keller die genadeloos ontwaakt uit de nasleep van de Tweede Wereldoorlog”, zegt regisseur Geert Van Ryckeghem. “Een verhaal over het najagen van de Amerikaanse droom en de desastreuze gevolgen hiervan. Over mensen met een machtshonger die omgekeerd evenredig is met het ethisch besef.”